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Şemdinli’de, PKK’ya ait EYP ve antitank mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, ()- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank mühimmatı ele geçirildi. Hakkari...

Şemdinli’de, PKK’ya ait EYP ve antitank mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, ()- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ve polisin ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Güvenli Mezrası kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi."

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