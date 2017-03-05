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Şemdinli'de yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcıyı tespit edip, kontrollü olarak imha etti. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı....

Şemdinli'de yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcıyı tespit edip, kontrollü olarak imha etti.
Konuyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 04.03.2017 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy yolu girişinde yol kenarında patlayıcı madde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ile ilgili olarak yapılan incelemede kayalıklar arasına gizlenmiş patlatılmaya hazır 1 piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcı olduğu anlaşılmıştır. El yapımı patlayıcı düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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