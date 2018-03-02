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Şemdinli'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü  patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi. Hakkari...

Şemdinli'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü  patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsalında yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"01.03.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette;72 kilogram anfo patlayıcı madde (amonyum nitrat-fuel oil veya mazot), 37 kilogram TNT patlayıcı madde, 25 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 mutfak tüpü,12 kilogram  tahrip gücü arttırıcı el yapımı patlayıcı malzemesi, 300 ggram ateşleyici toz,1 elektronik devre, 2 elektrikli fünye, 9 tüp başlığı ve 1500 metre  kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI
 
 

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