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Şemdinli'de PKK mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli...
GÜVENLİK 06.10.2019, 12:21
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesinin Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 2 antitank- roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, 1 serum, 1 örgütsel kıyafet, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesinin Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 2 antitank- roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, 1 serum, 1 örgütsel kıyafet, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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