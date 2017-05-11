Şemdinli'de güvenlik güçlerine havanla saldıran 3 terörist öldürüldü

ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan birliklere, Kuzey Irak topraklarından yapılan saldırıya fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Yapılan top atışlarıyla 3 PKK'lı öldürüldü.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Umurlu bölgesindeki Gedik Tepe ile Başkaya bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde Irak topraklarından PKK'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Bunun üzerine radarla havanın atıldığı bölge tespit edildi, ardından da fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Yapılan top atışlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.