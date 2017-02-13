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Şemdinli'de 54 Kalaşnikof dürbünü ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada, Irak'tan Türkiye'ye getirilen ve PKK terör örgütüne götürülmek istenen 54 Kalaşnikof dürbünü bu silaha...

Şemdinli'de 54 Kalaşnikof dürbünü ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada, Irak'tan Türkiye'ye getirilen ve PKK terör örgütüne götürülmek istenen 54 Kalaşnikof dürbünü bu silaha monte etmeye yarayan 62 taşıyıcı parça ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, güvenlik güçlerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; 12 Şubat pazar günü İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yol kontrol ve arama çalışmaları yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle devam edildi:
"Sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen; 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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