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Şemdinli'de 2 YPG'li tutuklandı

HAKKARİ,()-HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'li 1'i kadın 2 terörist tutuklandı. Hakkari Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İl genelinde PKK/KCK terör örgütünün...

Şemdinli'de 2 YPG'li tutuklandı

HAKKARİ,()-HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'li 1'i kadın 2 terörist tutuklandı.
Hakkari Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İl genelinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtilen açıklamada, "28 Şubat 2017 günü Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce kaçak yollardan ülkeye giriş yapan mültecilerle ilgili yürütülen işlemler esnasında, durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şahsın yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı olan YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şahıslar, 5 Mart 2017 günü Şemdinli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi" denildi. 

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