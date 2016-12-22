Şemdinli'de 1 aylık evli Tekin çiftinin evinde yangın çıktı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde henüz 1 aylık evli olan Tekin çiftinin evinde yangın çıktı. Şans eseri evde kimse bulunmazken ailenin tüm ev eşyaları küle döndü.Şemdinli'nin Altınsu Köyü Dereboyu Mezrası'nda oturan ve yaklaşık 1 ay önce dünya evine giren Çiller ile Murat Tekin'in evinde bacadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yolların kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangının çıktığı mahalleye ulaşamadı. Yangın komşuların çabalarıyla söndürülürken Tekin çiftine ait tüm beyaz eşya ve mobilyalar kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Tekin ailesi yangının çıktığı sırada şans eseri evde bulunmadıklarını belirterek yetkililerin kendilerine destek olmasını istedi.

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