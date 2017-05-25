Şemdinli'de 1 asker şehit oldu, 2 PKK'lı öldürüldü

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25.05.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25.05.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.