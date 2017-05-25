Şemdinli'de 1 asker şehit oldu, 2 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi'nde yapılan arama çalışmaları sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25.05.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Karakoç Üs Bölgesi çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 askeri personel yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.