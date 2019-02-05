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Selmet Şükür: Gece gündüz düşünüyorum, nasıl böyle bir işin içine düştüm?

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - TERÖR örgütü FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına başlandı. Tutuklandıktan yaklaşık 3 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen baba Şükür, tutuksuz yargılandığı...

Selmet Şükür: Gece gündüz düşünüyorum, nasıl böyle bir işin içine düştüm?

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - TERÖR örgütü FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına başlandı. Tutuklandıktan yaklaşık 3 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen baba Şükür, tutuksuz yargılandığı davada kendisini "Gece gündüz düşünüyorum, nasıl böyle bir işin içine düştüm? Ben FETÖ'ye para vermem, benden para isteyemezler" diyerek, savundu.
ABD'ye kaçan, firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınıp tutuklanan, 25 Kasım 2016'da ise sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Selmet Şükür, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile birlikte katıldı. Baba Şükür, FETÖ üyesi olduğu yönündeki iddiaları reddederek, örgüt mensuplarına para vermediğini öne sürdü. Şükür, "FETÖ üyesi değilim. Nasıl böyle bir işin içine düştüm gece, gündüz düşünüyorum. Ben bir inşaat yaptım. Bu inşaatı ben yaptırdım, Hakan Şükür yaptırmadı. Ben onun inşaat işlerini takip etmiyorum. Hakan Şükür’ün menajerliğini yaptım. Transferliğini yaptırdım. 50 yıllık esnafım ve gelirim bundandır" dedi.  Son 10 yıldır oğlu Hakan Şükür’den para istemediğini vurgulayan Selmet Şükür, "Beni Sakarya’da çok sayıda kişi tanır ve sever. Tanıyanlar benden para ister, yardım ister. FETÖ mensubu olan kişiye para vermem. FETÖ mensubu benden para isteyemez. Ben hayatım boyunca karakol, hakim görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.  Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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