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Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş

HATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın...

Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş
HATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat'ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha'nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
Öte yandan polis, Çulha'nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.'yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.'nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.'nin, Çulha'nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha'nın akrabalarının A.S.'yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.'nin evden kaçtığı, Selin Çulha'nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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