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Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi
EDİRNE'de, cuma namazı saati öncesi tarihi Selimiye Camii'ne giren Okan T., minbere çıkıp, "Bu cami bana ait. Buradan inmeyeceğim" dedi. Gelen polislerin minberden indirdiği Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Edirne'nin...
GÜVENLİK 20.12.2019, 12:42
EDİRNE'de, cuma namazı saati öncesi tarihi Selimiye Camii'ne giren Okan T., minbere çıkıp, "Bu cami bana ait. Buradan inmeyeceğim" dedi. Gelen polislerin minberden indirdiği Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Edirne'nin simgelerinden, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'ne cuma namazı öncesi giren Okan T., minbere (camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer) çıktı. Cuma namazı kılmaya gelen cemaatin ikna çabalarına aldırış etmeyen Okan T., "Bu cami bana ait, inzivaya çekildim. Ben buradan inmeyeceğim, burada oturmak istiyorum" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polislerin ikna çabaları sonucu, yarım saat sonra minberden indirilen Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Edirne'nin simgelerinden, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'ne cuma namazı öncesi giren Okan T., minbere (camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer) çıktı. Cuma namazı kılmaya gelen cemaatin ikna çabalarına aldırış etmeyen Okan T., "Bu cami bana ait, inzivaya çekildim. Ben buradan inmeyeceğim, burada oturmak istiyorum" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polislerin ikna çabaları sonucu, yarım saat sonra minberden indirilen Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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