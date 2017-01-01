Selfie çekerken denize düşen üniversitelinin cesedi bulundu

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de 29 Aralık'ta şiddetli yağmur ve fırtına sırasında sahilde selfie fotoğraf çekerken denize düşerek kaybolan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Kentte geçen çarşamba günü başlayan ve aralıksız 19 saat süren şiddetli yağmur ve fırtınada, metrekareye 155.8 kilogram yağmur düştü. Birçok ev ve işyerini su basarken, yağmur sularına kapılarak kaybolan 5 kişiden Serkan Genç ve eşi Fatma Genç'in cesedi aynı gün bulundu. Yaşamını yitiren Genç çiftinin 2 yaşındaki kızları Miray Genç ve aynı otomobildeki komşuları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile deniz kenarında fotoğraf çekerken denize düşerek dev dalgaların arasında kaybolan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Soner Yılmaz'ın bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, aramaları genişletti.

Denizde zodyak botlar ve havadan helikopterle yapılan aramalar sonucu Soner Yılmaz'ın cesedi bugün, iskelenin ayaklarına yakın bölgede kayaklıklar arasında bulundu. Arama ekipleri tarafından bota alınan Soner Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arama kurtarma ekipleri, Miray Genç ve Sultan Uncu'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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