Selde devrilen kamyon şoförünü itfaiye kurtardı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de kar ve yağmur sularıyla taşan dere yatağındaki yoldan geçerken devrilen kamyonun şoförü son anda kurtarıldı.
Olay, dün merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinde meydana geldi. 55 yaşındaki Salih Cömert yönetimindeki 33 DAP 63 plakalı kamyon, dere yatağındaki yoldan geçerken sulara kapılarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, kamyonda mahsur kalan şoför Salih Cömert'i kurtardı. Devrilen kamyon ise çekici ile sudan çıkarıldı.
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