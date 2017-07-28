Selçuk'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SELÇUK (İzmir), () - İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada, Ömer Arıcıoğlu yaşamını yitirdi, Mehmet Faruk U. ise ağır yaralandı.

Pamucak sahilinde buluşan Ömer Arıcıoğlu, Mehmet Faruk U. ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Atalay Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa südede kavgaya dönüştü. Kavgada, evli ve 2 çocuk babası Ömer Arıcıoğlu öldü, Mehmet Faruk U. ise ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Faruk U., olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Atalay Öztürk, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavganın, göçmen kaçakçılığıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.