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Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde, kaçak...

GÜVENLİK 26.08.2019, 10:26
Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde, kaçak kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.E., C.Ş., R.C. ve N.N.'yi, kaçak kazı sırasında suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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