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Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'dan yola saçılan hurdalar nedeniyle tünelin Aydın- İzmir yönü,...

Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'dan yola saçılan hurdalar nedeniyle tünelin Aydın- İzmir yönü, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Aydın- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen, hurda yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kasasındaki hurdalar ise yola saçıldı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bir süre kapalı kalan tünelin Aydın- İzmir yönü, yola saçılan hurdalar ve devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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