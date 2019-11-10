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Selam vermek için durdu, başından vurularak öldürüldü
İZMİT'te, motosikletiyle evine giderken yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla başından vurulan Kazancı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 00.30...
GÜVENLİK 10.11.2019, 11:22
İZMİT'te, motosikletiyle evine giderken yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla başından vurulan Kazancı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 00.30 sıralarında, İzmit'e bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre, yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Kazancı'yı tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Kazancı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kazancı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Alim Kazancı, otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verilecek.
Olay, saat 00.30 sıralarında, İzmit'e bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre, yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Kazancı'yı tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Kazancı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kazancı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Alim Kazancı, otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verilecek.
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