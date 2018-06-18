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Şelaleden gölete atlayan genç yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sinan Şen (18), sığ yere düşünce yaralandı. Olay öğle saatlerinde, Gölcük İrşadiye Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi....

Şelaleden gölete atlayan genç yaralandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sinan Şen (18), sığ yere düşünce yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, Gölcük İrşadiye Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sinan Şen, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Sığ yere düşen Şen yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Sağlık ekibi, vücudunun bazı yerlerinde ezilme bulunan Sinan Şen'e ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konulan Şen, orman yolunda taşınarak ambulansa götürüldü. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Şen tedavi altına alındı.

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