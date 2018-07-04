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Şelalede balık tutarken kayalıklardan düştü

BURSA'da balık tutmak için gittiği Saitabat Şelalesi'nde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan İ.C.Y. (18) mahsur kaldı. İ.C.Y., haber verilmesi üzerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Olay...

Şelalede balık tutarken kayalıklardan düştü
BURSA'da balık tutmak için gittiği Saitabat Şelalesi'nde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan İ.C.Y. (18) mahsur kaldı. İ.C.Y., haber verilmesi üzerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.
Olay dün akşam üzeri Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için şelale bölgesine giden İ.C.Y., dengesini kaybederek 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan İ.C.Y., düştüğü yerde mahsur kaldı. İ.C.Y.'nin düştüğünü görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı genci mahsur kaldığı yerden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.C.Y., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Düşme nedeniyle ayağı kırılan İ.C.Y. tedaviye alındı.

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