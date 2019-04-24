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Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanmasına devam edildi. Demirtaş, savunmasını, 2011 yılında Diyarbakır'da düzenlenen 'sivil cuma namazı' ve 'çadır kurma' eylemleri...

Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanmasına devam edildi. Demirtaş, savunmasını, 2011 yılında Diyarbakır'da düzenlenen 'sivil cuma namazı' ve 'çadır kurma' eylemleri nedeniyle suçlandığı fezleke yönünden yaptı.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya Demirtaş'ın avukatları, bazı HDP milletvekilleri ile bazı partililer katıldı. Demirtaş, savunmasını, hakkında hazırlanan 15 numaralı fezleke yönünden yapacağını belirterek, "15 numaralı fezlekenin suç konusu, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve toplantı gösteri yasasına muhalefet etmek'. İddia olunan suçu, 8 Nisan 2011'de işlediğim belirtiliyor. 2011'in 8 Nisan'ında yapılan bir yürüyüş ile ilgili hazırlanmış bir fezleke. Bu fezleke, 7 Haziran 2015 seçimlerinden 3 ay sonra hazırlanmış. Yani suçlama konusu yapılan yürüyüş tarihinden tam 4- 4,5 yıl sonra hazırlanmış bir fezlekedir. Fezlekenin hazırlanma tarihi 6 Ekim 2015 tarihidir. Dolayısıyla Diyarbakır Cumhuriyet Savcı Vekilinin bu fezlekeyi parlamentoya gönderme amacı başlı başına 7 Haziran seçimleriyle doğrudan bağlantılıdır" dedi.
Demirtaş, 15 numaralı fezlekenin de diğer fezlekeler gibi kendisi ve diğer milletvekili arkadaşlarına yönelik düzenlenen büyük bir siyasi komplo olduğunu iddia etti. Demirtaş, iddianameye dönüştürüldüğünü ileri sürdüğü fezlekeye konu suçlama olan 'sivil cuma namazı kılmak', 'demokratik çözüm çadırı açmak' ve orada 'sivil itaatsizlik eylemi örgütleme'nin örgüt suçu olamayacağını savundu. Demirtaş, "Bu örgüt suçuysa ülkenin en az yarısı örgüt üyesidir. Çünkü buna benzer eylem ve etkinlikler birçok siyasi parti ve STK tarafından defalarca gerçekleştirilmiştir. Bahsettiğim fezlekenin ve iddianamenin niyeti bambaşkadır" diye konuştu.
Demirtaş'ın mahkemedeki savunması yarın sürecek.

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