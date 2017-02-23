Selahattin Demirtaş, eski Başbakan Davutoğlu'na hakaretten hakim karşısına çıktı...

Özden ATİK/İSTANBUL,()-ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Demirtaş, "Milletin hakaret etme hakkı mı vardır?" diyen hakimin, ihsası rey (görüşünü belli etme) yaptığını belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Talep üzerine dava dosyası üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Demirtaş'ı çok sayıda avukat temsil etti. Şikayetçi Ahmet Davutoğlu'nu ise avukat İsmail Safi Işık temsil etti. Avukat HDP Milletvekili Pervin Buldan ve sanatçı Ferhat Tunç'un aralarında bulunduğu vatandaşlar da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Demirtaş'ın avukatı Ercan Kanar, müvekkilinin milletvekili olduğunu, yasama sorumsuzluğu bulunduğu gerekçesiyle muhakeme şartı gerçekleşmediğinden davanın düşmesini talep etti. Şikayetçi Ahmet Davutoğlu'nun avukatı da bu talebin reddini istedi.

İDDİANAMEYİ ELEŞTİRDİ

Duruşmada söz alan Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu'nun şikayet etme hakkı olduğunu vurgulayarak, “Benim de Anayasa ve kanunlar gereğince kendimi savunma hakkım vardır. Yargılamaya geçilmeden önce Davutoğlu'na yönelik cümlemden yargılanıp yargılanamayacağımın tespit edilmesi gerek" dedi. Demirtaş hakkındaki iddianamenin son derece ciddiyetsiz bir şekilde hazırlandığını ifade ederek "Şikayet dilekçesinin başlığını değiştirmişler, adı iddianame olmuş. Anayasanın 83'üncü maddesinin 1. Fıkrası, TBMM üyelerinin parlamentoda söyledikleri sözlerden dolayı sorumlu tutulamayacağını söylüyor. Benim durumumun buna uyup uymadığını tespit edilmeden yargılama yapılamaz. Milletten dolayı bu hak bana verilmiştir. Eğer bu hakkı tespit etmezseniz Anayasa'ya aykırı davranırsınız. Yargılanmaktan çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Bu halkın iradesinin korunmasıdır. Mahkeme, bilirkişi tayin ederek TBMM'den bu konuşmamı istemelidir" diye konuştu.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLMEDİ

Mahkeme talep üzerine duruşmaya kısa bir ara verdi. Bu sırada duruşma salonundaki kalabalık, halen canlı bağlantıda olan Demirtaş'a el salladı. Pervin Buldan, "Ben milletvekiliyim. Müsaadeniz olursa sayın başkanımızla 5 dakika ekrandan görüşmek isteriz" dedi. Hakimin buna izin vermemesi sonrasında kalabalık zılgıt çekip alkışlayınca duruşma salonu boşaltıldı.

"SADECE ADALET İSTİYORUM"

Aranın ardından hakim, davanın düşme talebini reddetti. Bunun üzerine Selahattin Demirtaş, "Hakkımda 80'e yakın duruşma var. Bir F tipi hücrede tutuluyorum ve burada savunma hazırlamaya çalışıyorum. Üç gün içerisinde bir iddianameye savunma hazırlamam mümkün değil. Bizim savunma hakkımız elimizden alındı. Dosyaya bile bakmadan bizi yargının önüne attılar. Savcı taraftır, müşteki taraftır ama siz bağımsızsınız. Sizden sorumsuzluk araştırması yapmanızı bekliyorum. Hali hazırda şahsımda halkın iradesine yapılmış hakareti asla kabul etmiyorum. Sadece adalet istiyorum başka da bir talebim yok" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNİ ÜST MAHKEME DEĞERLENDİRECEK

Söz alan Demirtaş'ın avukatı Ercan Kanar, hakimin kararından rücu etmesini talep ederek "Anayasa'ya göre bir milletvekili, ülkedeki herkesi temsil eder. Onlar adına konuşur" deyince Hakim Bekir Nabi Çelen, "Milletin hakaret etme hakkı mı vardır?" dedi. Hakimin sözü üzerine Selahattin Demirtaş, "Siz bu cümlenizle yargılamayı bitirdiniz. Bu sözünüzle açıkça ihsası rey (görüşünü belli etme) yaptınız. Tarafsızlığınızı yitirdiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi üzerine dosyanın, bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş'ın 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanında yaptığı açıklamada, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyor.