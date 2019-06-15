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Sel, park halindeki otomobili sürükledi

ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının hafiflemesi sonrası kurtarıldı. Gelendost’ta bir haftadır...

Sel, park halindeki otomobili sürükledi
ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının hafiflemesi sonrası kurtarıldı.
Gelendost’ta bir haftadır etkili olan yağış bugün öğleden sonra etkisini artırdı. İlçeye bağlı Yeşilköy’de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Köyün içinden geçen dereden akan sel suları, derenin kenarında park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağına düşen otomobil, sel sularına kapıldı. Bir süre sel sularının götürdüğü otomobil dere üzerindeki beton köprüye takılarak durdu.
Yağışın etkisini yitirmesiyle sel suları da şiddetini kaybetti. Beton köprüye takılan otomobil köy halkının kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, köyde sel nedeniyle zarar meydana geldiği belirtildi.

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