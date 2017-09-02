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Şeker ölçüm cihazını alan gaspçıyı kaçıran azar

Bülent TATOĞULARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nurten Can'ın evine giren gaspçı, kadının ağzını eliyle kapatıp cüzdanını aldı. Direnen Nurten Can, "Param yok, cüzdanın içinde yalnızca şeker ölçüm cihazım...

Şeker ölçüm cihazını alan gaspçıyı kaçıran azar

Bülent TATOĞULARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nurten Can'ın evine giren gaspçı, kadının ağzını eliyle kapatıp cüzdanını aldı. Direnen Nurten Can, "Param yok, cüzdanın içinde yalnızca şeker ölçüm cihazım var" diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine gaspçı, evden kaçtı.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 5824 Sokak'taki gecekondu evde saat 13.40 sıralarında meydana geldi. Evde tek başına yaşayan Nurten Can'ın açık bıraktığı kapıdan giren kişi, odada sandalye üzerinde oturan Nurten Can'ın ağzını eliyle kapattıktan sonra siyah cüzdanını aldı. Gaspçıya direnen Can, "Cüzdanda ve evde para yok. Cüzdan içinde yalnızca şeker ölçüm cihazım var" diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine cüzdanı kontrol edip odaya atan gaspçı, evden kaçtı.
Saldırganın evden gitmesi üzerine evden çıkan Nurten Can, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 1 metre 60 santim boylarındaki gasp zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

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