Şehriban'ın cinayet sanığı eşi: Kendimi kaybettim

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da eşi 21 yaşındaki Şehriban Elmas'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 26 yaşındaki İzzet Elmas, savunmasında eşinin tartışma sırasında kendisine 'bu çocuk senden değil' dediğini öne sürerek, "Kendimi bir anda kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum" diye savunma yaptı.

Şehriban Elmas, 4 yıl arkadaşlık ettiği İzzet Elmas'a kaçarak evlendi. Çiftin daha sonra İsmail adını verdikleri bir çocukları oldu. Birlikte yaşadığı kayınpederi İsmail ile kayınvalidesi Keziban Elmas'tan şiddet gören Şehriban Elmas, geçtiğimiz Ekim ayında ikisi hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın daha sonra oğlu İsmail'i de alarak İzmir'de oturan babasının yanına gitti. İzzet Elmas, eşi ile ayrı bir ev tutacağı vaadi ile barışıp yeniden bir araya geldi. Çift, tuttukları evde yeniden yaşamaya başladı.

SOKAKTA BAYGIN BULUNDU

Şiddet uygulayan İzzet Elmas, eşini ailesiyle görüşmemesi konusunda tehdit etmeye başladı. 5 Aralık'ta ablası Yıldız Kurt'un evine giden Şehriban ile eşi İzzet Elmas tartışmaya başladı. İddiaya göre İzzet Elmas, eşini öldüresiye dövdü. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olaydan 2 gün sonra yakalanan İzzet Elmas tutuklandı. İzzet Elmas hakkında canavarca hisle eşini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suça iştirak eden tutuksuz sanıklar İsmail, Keziban Elmas oğulları İbrahim Elmas ile akrabaları Nusret Elmas hakkında da 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

'ÇOCUK SENDEN DEĞİL'

Davanın bugün görülen ilk celsesinde hakim karşısına çıkan İzzet Elmas, eşi ile kaçarak evlendiğini anlatarak savunmasında şunları söyledi:

"Kayınpederim benden 15 bin TL başlık parası istedi. Bu parayı verince aileler anlaştı evlendik. Eşimin ailesinin uyuşturucu sattığını biliyordum. Bu yüzden onlarla görüşmesini istemiyordum. Çalışmak için İstanbul'a gittiğimde eşim ile ailemin kavga ettiğini duydum. Adana'ya döndüğümde eşimle barışmak istedim. Bunun için bacanağı ve kayınbiraderim benden 10 bin TL para istediler. Bunu verince eşimle barıştık tekrar birlikte ayrı tuttuğum evde yaşamaya başladık. Olay günü eşim kız kardeşinin evine gitmişti. Eşimi oradan alarak evimize getirdim ve işe geri gittim. Eve geldiğimde eşimle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında oğlumuzu seviyordum. Bana 'Bu çocuk senden mi sanıyorsun. Bu senin çocuğun değil' dedi. Bundan sonra kendimi kaybettim. Ölümüne sebebiyet vermek istemedim. Pişmanım."

İsmail ile Keziban Elmas, gelinlerini çok sevdiklerini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca İsmail Elmas olay günü İzmir'de olduğunu söylerken İbrahim Elmas ile Nusret Elmas da olay sırasında mahallede olmadıklarını öne sürdü.

Genç kadının babası Celal Özdemir ile annesi Aynur Altıntaş, sanıkların olaydan önce sürekli kendilerini tehdit ettiklerini öne sürdü. Şehriban Elmas'ın kız kardeşi Yıldız Kurt, tüm sanıkların birlikte kız kardeşini öldürdüklerini söyleyerek, "Kız kardeşim ile ne zaman görüşsek vücudu morluklar içindeydi. Sürekli eşi ve ailesi tarafından öldürüleceğini söylüyordu. Olay günü telefonla görüşürken sesi can çekişiyor gibiydi. 'İzzet beni öldürme' bana 'hakkını helal et' diye inliyor yalvarıyordu. Sanki evde 5-6 kişi var gibi sesler geliyordu. Ailesi ile birlikte kardeşimi öldürdüler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İzzet Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

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