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'Şehitlere mevlit okutacağım' diyerek besicilerden koyun dolandırdı

ADANA'da, 'şehit ailelerine mevlit okutacağız' diyerek besicileri dolandırdığı öne sürülen 25 yaşındaki Ökkeş Karmiş'ın, aynı yöntemle 2 besiciden 12 kurbanlık koyun aldığı ortaya çıktı. Merkez Seyhan ve Çukurova İlçelerinde...

'Şehitlere mevlit okutacağım' diyerek besicilerden koyun dolandırdı
ADANA'da, 'şehit ailelerine mevlit okutacağız' diyerek besicileri dolandırdığı öne sürülen 25 yaşındaki Ökkeş Karmiş'ın, aynı yöntemle 2 besiciden 12 kurbanlık koyun aldığı ortaya çıktı.
Merkez Seyhan ve Çukurova İlçelerinde besici İhsan S., Mirze Ç. ve Ahmet T.'yi telefonla arayan Ökkeş Karmiş, 'Şehit aileleri derneğinden arıyorum. Son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanlar adına mevlit okutup, kurban keseceğiz' diyerek tanesi 750 liradan 21 koyun aldı. Ancak parasını ödemeyen Karmiş, besicilerin şikayeti üzerine 12 Ocak'ta gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Serbest kaldıktan sonra dolandırıcılığa devam eden Ökkeş Karmiş, aynı yöntemle Yüreğir İlçesi'nde 2 besiciden yine tanesi 750 liradan 12 koyun alıp parasını ödemedi. Şikayet üzerine yakalanan Ökkeş Karmiş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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