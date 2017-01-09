Şehitler derneğinden televizyon çalan hırsız yakalandı

ESKİŞEHİR'de geçen Kasım ayında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasından televizyon çalıp kaçan 33 yaşındaki E.A. ,hırsızlık amacıyla girdiği bir evde suçüstü yakalandı.E.A. dün akşam Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde hırsızlık amacıyla girdiği bir evde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere poliste 46 suç kaydı bulunan E.A.'nın sorgulamasında geçen 27 Kasım'da İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube binasından bir adet televizyon çaldığı belirlendi.E.A.'nın ayrıca 27 Kasım 2016 ile 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Eskişehir'in Kurtuluş, Gökmeydan, İstiklal, Gülük, Kırmızıtoprak ile Vişnelik Mahallesi'ndeki 7 evden yaklaşık 24 bin liralık elektronik ev eşyası ile ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. E.A., sorgulamasının tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

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