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Şehit yakınlarından CHP'li Aldan hakkında suç duyurusu

KAHRAMANKAZAN 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı radyo programında kendilerine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.  Kahramankazan Adliyesi önünde toplanan...

Şehit yakınlarından CHP'li Aldan hakkında suç duyurusu
KAHRAMANKAZAN 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı radyo programında kendilerine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. 
Kahramankazan Adliyesi önünde toplanan dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Sinan Coşkun, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz şehitlerine ve gazilere hakaret ettiğini belirterek milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti için '2'nci Kurtuluş Savaşı Mücadelesi' olduğunu belirten Sinan Coşkun, şunları söyledi:
"Bu millet esarete, emperyalizm ve mandacılığa boyun eğmeyeceğini tarih boyunca milyonlarca şehit vererek göstermiştir. Bu kanlı darbe teşebbüsünü engellemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm halka demokrasiye sahip çıkmaları için çağrı yapmıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine demokratik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve bölünmezliği için güvenlik güçlerimiz de dahil milyonlarca kişi sokaklara çıkarak hainlere karşı durmuş, bu uğurda 2 bin 193 vatandaşımız gazi ve 250 vatandaşımız ise şehadet makamına ulaşmıştır. 15 Temmuz akşamı ülkemize yönelik tehdide karşı canını hiçe sayarak, topun, tankın, kurşunun karşısına çıkan bu yüce millete yapılan hakareti şiddetle reddediyoruz. Atatürk'ün meclisinde milletin kürsüsünde gazi mecliste milletvekilliği yapan bir şahsın bu şekilde yapmış olduğu açıklama kabul edilemez. Bizler yüce milletimizin geleceği olan çocuklarımıza özgür ve müreffeh bir ülke bırakmak gayreti ile yola çıktık. Bu uğurda şehit ve gazi olduk. Bu şüphe götürmez gerçeği çarpıtmaya çalışanlar hakkında yüce adaletimizin en uygun cezayı uygulayacağına dair inancımız sonsuzdur.”

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