Şehit uzman onbaşı Ferhat Gözen son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'in Eruh İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı 23 yaşındaki Ferhat Gözen, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Vatani görevini 2 yıl önce tamamlayan ve 10 ay önce uzman onbaşı olarak göreve başlayan Ferhat Gözen, Eruh'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Gözen için Yeşilkent mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Durdu Yetkinşekerci, ilçe belediye başkanları, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cami avlusuna getirilen şehit Gözen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Asiye Gözen, "Kınalı kuzum, ev alacaktık tabut aldık. Damatlık giyecektin kefen giydin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Törende şehidin babası Mehmet Gözen ise güçlüklü ayakta durabildi. Gözyaşlarına boğulan, şehidin kız kardeşleri Zeynep, İpek ve Zehra Gözen'i de törene katılanlar teselli etti. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.



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