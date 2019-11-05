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Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye’nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş...
GÜVENLİK 05.11.2019, 10:06
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye’nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun (31) cenazesi, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardınan memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine uğurlandı.
Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin babası İrfan Topçu, silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde 2 çocuk babası şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri helikopterle memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.
Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin babası İrfan Topçu, silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde 2 çocuk babası şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri helikopterle memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.
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