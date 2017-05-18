Şehit Uzman Çavuş Vuruşkan, Gölbaşı'nda toprağa verildi

Mahir ALAN- Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman) () - ŞIRNAK'ta teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 43 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde törenle toprağa verildi.

Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 çocuk babası Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan,tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit oldu. Cenazesi dün akşam uçakla Adıyaman'a getirilen şehit Uzman Çavuş Musa Vuruşkan için ilçe merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma Vuruşkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin çocukları 14 yaşındaki Oğuzhan, 6 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Berat Muhammed Vuruşkan cenaze törenine askeri üniformalar giyerek katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Mehmet Vuruşkan görevliler tarafından teselli edilirken, eşi Fatma ve annesi Hüsne Vuruşkan ise uzun süre gözyaşı döktü. Gelini Fatma ve torunlarıyla birlikte oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Hüsne Vuruşkan, "Siz ağlamayın. Sizin yerinize ben ağlarım" dedi.

Tabuta sarılan Vuruşkan ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, sinir krizi geçirenlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehidin büyük oğlu Oğuzhan törende tabutun önünde duran babasının fotoğrafını uzun süre öperek ağladı.

Tabutuna tankçı beresi konulan şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak götürüldüğü Hamzalar Köyü'nde toprağa verildi.



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