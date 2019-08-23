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Şehit Uzman Çavuş'u, Adıyaman'da binlerce kişi uğurladı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Silopi’de...
GÜVENLİK 22.08.2019, 13:08
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Silopi’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ayhan Yanık’ın cenazesi dün akşam memleketi Adıyaman'a getirildi. Sabah saatlerinde de Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeni Mahalle'deki dede evine getirildi. Şehidi burada dedesi Salih, babası Sadullah, annesi Yıldız ve kardeşleri Burhan, Gökhan, Ali ve Funda ve eşi Beyhan Yanık ile vatandaşlar karşıladı.
Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Buradaki törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, siyasi parti ve STK temsilcileri, askerler, acılı aile ve binlerce vatandaş katıldı.
'EŞİ BEYHAN EŞİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI'
Cenaze töreninin düzenleneceği alana getirilen Yanık’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu, Beyhan Yanık, eşinin üniformasıyla karşıladı. Tabuta sarılan Beyhan Yanık, uzun süre gözyaşları döktü.
Şehit Yanık, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, tarafından öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak, binlerce kişi eşliğinde Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.
Silopi’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ayhan Yanık’ın cenazesi dün akşam memleketi Adıyaman'a getirildi. Sabah saatlerinde de Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeni Mahalle'deki dede evine getirildi. Şehidi burada dedesi Salih, babası Sadullah, annesi Yıldız ve kardeşleri Burhan, Gökhan, Ali ve Funda ve eşi Beyhan Yanık ile vatandaşlar karşıladı.
Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Buradaki törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, siyasi parti ve STK temsilcileri, askerler, acılı aile ve binlerce vatandaş katıldı.
'EŞİ BEYHAN EŞİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI'
Cenaze töreninin düzenleneceği alana getirilen Yanık’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu, Beyhan Yanık, eşinin üniformasıyla karşıladı. Tabuta sarılan Beyhan Yanık, uzun süre gözyaşları döktü.
Şehit Yanık, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, tarafından öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak, binlerce kişi eşliğinde Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.
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