Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir için Sakarlı Merkez Camii'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta 2 gün önce şehit olan özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hakan Yılmaz da cenaze törenine katılıp şehidin kardeşi Musa Özdemir ile kucaklaştı. Ebru Özdemir, eşini asker selamı vererek uğurladı.