Şehit Uzman Çavuş Karadavut'u 5 bin kişi uğurladı

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut, memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Elazığ'da düzenlenen tören ardından Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un cenazesi askeri uçak ile Tokat Havaalanı'na getirildi. Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Kezban-Beyler Karadavut, ağabeyi Ruhi, Yavuz ile kardeşleri Sevda ve Selma Karadavut ile yüzlerce yakını karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Beyler Karadavut, oğlunun tabutuna dokundu. Yakınları da gözyaşı döktü.AĞABEYİNDEN 'AĞLAMAK YOK' UYARISICenaze daha sonra törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından taşınan şehidin tabutu tören alanına konuldu. Tören boyunca metanetini koruyan ağabeyi Ruhi Karadavut, cenaze başında bekledi. Daha sonra şehidin annesi Kezban Karadavut, oturduğu bölümden kalkarak oğlunun tabutuna yöneldi. 'Yavrum' diyerek önce tabuta sarılan anne Kezban Karadavut, daha sonra oğlunun fotoğrafını öptü. Ardından baba Beyler Karadavut da oğlunun Türk Bayrağına sarılı cenazesini son kez öptü. Şehidin kız kardeşleri Selma Dursun, Sevda Polat ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin ağabeyi Ruhi Karadavut, ağlayan yakınlarına 'ağlamak yok' uyarısında bulundu. Ayrıca Ruhi Karadavut'un 6 yaşındaki kızı Ecrin'in de amcasının tabutunu öpmesi yürekleri dağladı.5 BİN KİŞİ KATILDIÖğleleyin kılınan cenaze namazıa Tokat Valisi Cevdet Can, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Cenaze ailenin yaşadığı Emek Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

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