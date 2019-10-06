Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk, son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA'da, TIR'ın, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin taşındığı midibüse arkadan çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk (26), memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.Birecik’e bağlı kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde, dün iki aile arasında çıkan kavga ihbarının ardından olay yerine Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timi sevk edildi. Timi taşıyan Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Taşlı Höyük mevkisinde, arkadan gelen A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı TIR çarptı. Kazada 15 asker yaralandı.Kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Bir yıl önce evlenen ve 4 aylık hamile olan şehidin eşi Kezban Türk de aynı uçakla kente geldi. Semiha ve Mustafa Türk çiftinin 6 çocuğundan 4'üncüsü olan şehit İsmail Türk'ün Türk bayrağına tabutu askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.Şehit Türk'ün cenazesi daha sonra Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba ocağına götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada annesi Semaha Türk, ''İsmail, yavrum'' diyerek gözyaşı döktü. Ormandibi köyü meydanında, sağanak altında, şehit İsmail Türk için kılınan cenaze namazına, Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile şehidin ailesi ve yaklaşık bin kişi katıldı.İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.