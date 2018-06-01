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Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, () - IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’a getirildi. Hakkari’de...

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, () - IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’a getirildi.
Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş’ın cenazesini Vali Ömer Toraman, il protokolü, şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş ile yakınları karşıladı. İzmir'deki astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini onun üniforması ile karşıladı. Şehidin eşi Ebru ve oğlu Kerem Tuğra (1) Aktaş da aynı uçakla Tokat’a geldi. Şehit Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin anne- babası gözyaşlarına boğuldu. Baba Duran Aktaş, ''2 oğlum var. İntikamını alacaklar'' diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Şehit Aktaş'ın 1 yıl önce sosyal medya hesabından oğlu Kerem Tuğra’nın fotoğrafıyla paylaştığı 'Babam çalışsın, ben keyfime bakarım' notu, yürek burktu. 
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat’ta düzenlenecek törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verilecek.

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