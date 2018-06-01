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Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladı

Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/TOKAT, ()- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat'ta, yaklaşık...

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladı

Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/TOKAT, ()- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat'ta, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tokat Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin eşi Ebru Aktaş, 1 yaşındaki oğlu Kerem Tuğra’yı alarak babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine yatırdı. Şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş da oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin astsubay okulunda okuyan kardeşi Samet Aktaş ise ağabeyine asker selamı verdi.
İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Ömer faruk Bilgili'nin kaldırndığı cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
'HADİ, BABAYA EL SALLA'
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin şehidin oğlu Kerem Tuğra Aktaş, bir kadın polis memurunun kucağında babasının tabutunun arkasından götürüldü. Şehidin cenazesi, cenaze aracına konulduğu sırada kadın polis memurunun "Hadi, babaya el salla" dediği duyuldu. Minik Kerem Tuğra ise bu sırada elini başına götürdü. 
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş, törenin ardından baba evinin bulunduğu Güryıldız beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 FOTOĞRAFLI

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