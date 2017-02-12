Şehit teğmenin cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi

Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU/GÜLYALI (Ordu), () – SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen, 25 yaşındaki Furkan Yayla’nın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Şehit teğmen Furkan Yayla’nın cenazesi, Gaziantep’ten askeri uçakla Ordu’nun Gülyalı İlçesi’ndeki Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehit Yayla için burada tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Vekili Mehmet Erhan Türker, Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Yayla’nın naaşı törenle askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Ankara’da yaşayan Hülya ve Etem Yayla çifti de acı haberi alıp gittikleri Gaziantep’den, şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakta geldi.

AK PARTİLİ VEKİLİN AKRABASI

Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada şehit Furkan Yayla’nın, akrabası olduğunu belirterek, “İnşallah son olur, büyük bir devletiz, milletiz. Şehitlerimiz oluyor, biz inanıyoruz ki şehitlerimiz ölmez. Evladımızın vatan uğruna şehit olması, şehitlik mertebesine ulaşması, ailemizden de bir şehidimizin çıkması bizi teselli ediyor. Üzgünüz tabi ne diyelim. Teyzemin oğlunun oğlu, genç kardeşimiz. Biz bir aileyiz, ailemizin genç evladı. Geçici görevle Gaziantep’ten El Bab’a gidiyor ve orada bir kurşunla şehit oluyor” dedi.

Şehit Furkan Yayla’nın cenazesi daha sonra karayoluyla memleketi Giresun’da Görele Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Şehit Yayla'nın cenazesi, yarın Görele’de kılınacak cenaze namazının ardından Çanakçı İlçesi’ne bağlı Akköy’de toprağa verilecek.

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