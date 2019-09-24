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Şehit Teğmen'in cenazesi , Konya'ya getirildi

İsmail AKKAYA/KONYA,()- IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.   Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının...

GÜVENLİK 24.09.2019, 02:08
Şehit Teğmen'in cenazesi , Konya'ya getirildi

İsmail AKKAYA/KONYA,()- IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.  
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konuldu. 
Şehit Dinçer'in cenazesi bugün  ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek. 
Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. 

 

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