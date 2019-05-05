Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi/ Ek fotoğraflar
05 Mayıs 2019 Pazar 15:25
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