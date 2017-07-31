Şehit sözleşmeli er Kütahya'da toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, () - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Olay, Hakkari- Van karayolunda güvenliği sağlamak için Çukurca İlçesi Testere Mevkii'nde konuşlanan birliklerde önceki akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker 'bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını' sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehit Semih Akyıldız için memleketi Kütahya'da tören düzenlendi. Akyıldız'ın cenazesi DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kütahya Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Ahmet Akyıldız, annesi Ummuhan Akyıldız, hava astsubay ağabeyi İsmail Akyıldız, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğlen namazının ardından şehit sözleşmeli er Semih Akyıldız'ın cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Şehit Sözleşmeli Er Akyıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Hava Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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