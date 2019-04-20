Şehit Sözleşmeli Er, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

SOYLU’DAN ŞEHİT BABASINA TAZİYE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırında çıkan çatışmada 3 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul’nun babası Ahmet Çiyapul ile telefonla görüşerek taziyede bulundu. Cenaze törenin ardından taziye çadırına protokol ile birlikte giden Vali Enver Ünlü, telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak şehit babası Ahmet Çiyapul ve kardeşleri ile görüştürdü. Bakan Soylu, "Bütün evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Emrinize amadeyiz" dedi. Şehidin kardeşleri de Bakan Soylu’ya, "Vatan sağ olsun. Sizden çok memnundu, sizi çok severdi" dedi. Bakan Soylu bunun üzerine, "Allah razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Allah’a emanet olun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI