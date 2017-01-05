Şehit polis Yener Arslan, Gaziantep'te toprağa verildi

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yener Arslan, memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde toprağa verildi.

Geçen salı günü görevli olduğu Nazilli'de şüpheli bir aracı kovalayan polis aracının kaza yapması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Yener Arslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 19 yıllık polis memuru Yener Arslan için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Asri Mezarlıkta bulunan Bahattin Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kamu kurumları yöneticileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Yakınları şehit polis Yener Arslan için gözyaşı dökerken annesi 68 yaşındaki Gönül Arslan, oğlunun bayrağa sarılı tabutuna kapanarak "vatan sağ olsun' dedi. Şehidin 70 yaşındaki babası Hasan Arslan ise cenaze töreni sırasında yakınlarının desteğiyle güçlükte ayakta durabildi.

ŞEHİDİN ÇOCUKLARINDAN SON DUA

Şehidin çocukları 16 yaşındaki Burak ve 14 yaşındaki Berat ise babalarının fotoğraflarını öperek son kez dua etti. Emine Arslan da şehit eşinin Türk bayraklı tabutuna kapanarak uzun gözyaşı döktü.

Şehit polis Yener Arslan'ın cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

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