Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...
İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti......
flaş.. YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti.
flaş.. YSK, İYİ Parti'nin talebini...
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...

Şehit polis eşini, son görevindeki kıyafetiyle uğurladı (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ Şehit polis memuru Mevlüt Metin için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet...

Şehit polis eşini, son görevindeki kıyafetiyle uğurladı (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit polis memuru Mevlüt Metin için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Sebahat Metin, cenaze namazı öncesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit eşini, polisler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Metin'in cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, ()

FOTOĞRAFLI
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328