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Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (4)

'EŞİM HAKKINI HELAL ET' DEDİ Şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya,  "Eşim ayrılırken 'Hakkını helal et' dedi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim,...

Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (4)

'EŞİM HAKKINI HELAL ET' DEDİ
Şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya,  "Eşim ayrılırken 'Hakkını helal et' dedi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim, 15 dakika sonra patlama oldu. Ben aşağıya inene kadar 45-50 dakika oldu. İndiğimiz yer oldukça yüksekti. İndiğimde eşim yerde yatıyordu. Çocuğum orada yoktu. Çocuğumun sanki içine doğmuştu giderken sürekli ağladı. Her zaman öpmezdi giderken öptü sarıldı. Demek ki yavrumun içine doğmuş. Çok ağladı. Allah mekanların cennet etsin" dedi.   
MUSTAFA BEBEĞİN ADI PARKTA YAŞATILACAK
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 10 aylık Mustafa Bedirhan bebeğin adının ilçede bir parka verileceğini açıkladı.
Başkan Ümit Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya ve bebekleri Mustafa Bedirhan'ın şehit düştüğü saldırıyı en sert ifadelerle lanetlediğini söyledi. Anne ve Mustafa bebeğe Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Uysal, “Cuma günü toplanacak Muratpaşa Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclisinde, benim de imzamla Mustafa bebeğin adının ilçemizde bir parka verilmesi için gündem önergesi vereceğiz. Meclisi oluşturan siyasi partilerin de bu önergenin altına imza atacağından zerre kuşkum yok. Mustafa bebeğin adını taşıyacak o park, Muratpaşa'nın teröre karşı o çok net, tavizsiz duruşunun da sembolü olacak" diye konuştu.

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