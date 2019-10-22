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Şehit eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı
AĞRI'nın Patnos ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), Muş'un Karaağaçlı beldesinde toprağa verildi. Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli evli ve 2 çocuk babası...
GÜVENLİK 22.10.2019, 15:01
AĞRI'nın Patnos ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), Muş'un Karaağaçlı beldesinde toprağa verildi.
Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, 21 Ekim sabahı eğitim sırasında meydana gelen silah kazasında, merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Aynı gün akşam saatlerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi.
Bugün öğlen saatlerinde Muş Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'ın cenazesi, Karaağaç beldesine götürüldü. Nezife- Osman Abay'ın 8 çocuğundan biri olan Yusuf Abay'ın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları ile karşılandı. Baba Osman Abay, oğlunun tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Şehidin eşi Dilan Abay ise tören boyu eşinin fotoğrafını elinden düşürmedi. Abay, beldedeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.
Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, 21 Ekim sabahı eğitim sırasında meydana gelen silah kazasında, merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Aynı gün akşam saatlerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi.
Bugün öğlen saatlerinde Muş Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'ın cenazesi, Karaağaç beldesine götürüldü. Nezife- Osman Abay'ın 8 çocuğundan biri olan Yusuf Abay'ın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları ile karşılandı. Baba Osman Abay, oğlunun tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Şehidin eşi Dilan Abay ise tören boyu eşinin fotoğrafını elinden düşürmedi. Abay, beldedeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.
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