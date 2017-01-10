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Şehit bordo bereli Astsubay Keskin'in cenazesi Adana'ya geldi

SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in...

Şehit bordo bereli Astsubay Keskin'in cenazesi Adana'ya geldi
SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi Adana'ya getirildi.
Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin'in Adana Havaalanı'ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve getirildi.
Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi ,yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunu okşadı. Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, "Yavrumun kokusu geliyor" diye gözyaşı döktü.
Meslektaşlarının kolları arasında cenaze aracının başına gelen Astsubay Gökçe Keskin de metanetli görünmeye çalıştı.

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