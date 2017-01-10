Şehit bordo bereli Astsubay Keskin'in cenazesi Adana'ya geldi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'de şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin için Sabancı Cami'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin tabutunun başında kalpak takan 2 Kore gazisi ellerindeki Türk bayraklarıyla, görevli askerlerin yanında nöbet tuttu. Şehidin, astsubay olan eşi Gökçe Keskin, metanetli gözükmeye çalıştı. Annesi Elife Keskin, kızı Sema Günbeyi'ne sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazın ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Bu sırada eşi Gökçe Keskin, tabutuna sarılıp öptü. Cenaze daha sonra götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Murat KİBRİTOĞLU- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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