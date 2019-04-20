Şehit ateşi Iğdır'a düştü

HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (22) acı haberi Iğdır'daki baba ocağına ulaştı. Aralık ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan aile, oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evi ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Gözel Çiyapu ve Ahmet Çiyapul'un 8 çocuğundan biri olan Erhan Çiyapul'un nişanlı olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Çiyapul'un cenazesi Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.



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