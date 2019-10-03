Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç’in şehadet haberini, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan baba Osman Dinç ile anne Zeynep Dinç’e askeri yetkililer verdi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Dinç Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Bünyamin Dinç’in cenazesi, akşam saatlerinde kente getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.







